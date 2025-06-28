В Подмосковье разбился Як-18Т при попытке закрутить "бочку"

В Подмосковье, недалеко от Коломны разбился легкомоторный самолет Як-18Т. По предварительным данным, погибли четыре человека.

В СКР сообщили, что разбившийся самолет вылетел с аэродрома "Северка" без согласования, крушение произошло, когда пилот попытался выполнить фигуру пилотажа "бочка".

СМИ сообщают, что сразу после падения самолет загорелся.

Также стали известные некоторые подробности о тех, кто находился на борту. Сам самолет принадлежал пилоту авиакомпании "Газпром Авиа", но за штурвалом был не он – хозяин самолета сейчас находится в рейсе. Як взяли покататься его знакомые.