"Маловато": Путина удивили размеры зарплат в студенческих отрядах

Президент России Владимир Путин порадовался, что движение российских студотрядов продолжает жить.

"Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность", - сказал глава государства на встрече, посвященной Дню молодежи.

Президент также поинтересовался у студентов, сколько сейчас можно заработать в студенческих отрядах. Девушка-боец одного из отрядов рассказала, что можно заработать 60-70 тыс. руб. в месяц. Путин ответил, что этого "маловато".