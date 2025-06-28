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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Расследуются убийства и покушения": силовики объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Следственный комитет России прокомментировал рейд силовиков по домам и местам работы представителей азербайджанской диаспоры, который уже стал причиной международного скандала.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности "этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство".

Следственные действия проводит четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР.

Преступления, о которых идет речь (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), предусматривают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

"По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.

Ранее стало известно, что МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ в республике и выразил обеспокоенность в связи с действиями екатеринбургских силовиков.

Теги: екатеринбург, расследование, этническая группировка


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Ранее 28.06.2025 14:58 Мск СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге

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