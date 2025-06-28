СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ в Баку и выразил ноту протеста по поводу задержания граждан республики во время рейда силовиков в Екатеринбурге, передает издание "Подъем". Ранее сообщалось, что действия правоохранительных органов связаны с расследованием дела прошлых лет.

В МИДе Азербайджана действия силовиков назвали "нападением".

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны. Мы ожидаем от российской стороны проведения незамедлительного расследования этого дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении дипломатического ведомства Азербайджана.

Между тем, в Следственном комитете прокомментировали ситуацию. "В Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. <...> По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Расследованием занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет). В ведомстве отметили, что дело расследуется по нескольким статьям: п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

"По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК России по Свердловской области", - добавили в СКР.