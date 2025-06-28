СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге

28 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ в Баку и выразил ноту протеста по поводу задержания граждан республики во время рейда силовиков в Екатеринбурге, передает издание "Подъем". Ранее сообщалось, что действия правоохранительных органов связаны с расследованием дела прошлых лет.

В МИДе Азербайджана действия силовиков назвали "нападением".

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны. Мы ожидаем от российской стороны проведения незамедлительного расследования этого дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении дипломатического ведомства Азербайджана.

Между тем, в Следственном комитете прокомментировали ситуацию. "В Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. <...> По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Расследованием занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет). В ведомстве отметили, что дело расследуется по нескольким статьям: п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.  

"По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК России по Свердловской области", - добавили в СКР.

Теги: азербайджан, задержание, екатеринбург, расследование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2025 15:13 Мск "Расследуются убийства и покушения": силовики объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети