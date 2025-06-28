28 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов поздравил Вологду с днем рождения - Вместе с жителями пишем новые страницы в истории

Губернатор Вологодской области выступил на центральной площадке города с приветственной речью в честь 878-летия со дня основания города Вологды и поздравил вологжан и гостей областной столицы с этой значимой датой.

«Сердечно поздравляю с Днем нашего родного, великого, древнего, русского города Вологды. Связываю этот день не только с формальной датой, но и с тем, что мы вместе с вами создаем новые культурные пространства, каноны, критерии, стандарты, формируем городские пространства и среду. Это новый уровень мировосприятия, и мы готовимся к празднованию юбилея нашей областной столицы, который состоится в 2027 году. Благодарю вас за поддержку: это плод нашей с вами совместной, командой работы – видеть, как преображается наш регион, меняется культурный, информационный, экономический ландшафт», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сегодня Вологодская область отмечает сразу два праздничных события: не только День города Вологды, но и День молодежи. Как подчеркнул Губернатор Георгий Филимонов, это праздник энергии, смелых идей и дерзких мечтаний.

«Кредо работы нашей команды – опираться на молодежь и на ее мнение, работать для молодежи и не принимать решений без учета ее мнения. Искренне вас благодарю за то, что вы – пассионарные, энергичные, харизматичные, яркие, талантливые, интеллектуальные, сильные Духом и волей молодые люди. Вы являетесь нашей поддержкой и будущим, для которого мы работает в Вологодской области. Мы создаем регион для молодых», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Отдельные слова благодарности Губернатор адресовал участникам Специальной военной операции, которые прямо сейчас отстаивают интересы страны на линии боевого соприкосновения.

«Хочу, чтобы все помнили, кому мы обязаны этим праздником, хорошему настроению и времяпрепровождению. Нашим парням, воинам, которые на своих плечах сейчас держат весь мир, обеспечивая суверенитет России, и фактически решают судьбу глобального миропорядка. Будущее России зависит от них. И мы понимаем, что без тыла нет фронта, без поддержки нет Победы. Мы вместе с вами, каждый – на своем мирном поприще, продолжаем ковать эту Победу», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сегодня для жителей и гостей Вологды подготовлена насыщенная праздничная программа. Работают площадки для мастер-классов, проводятся соревнования и показательные выступления спортсменов, концерты. В скейт-парке «ЯМА» – открытый областной фестиваль уличных культур «Дыхание улиц» и дэнс-батл «Обойма». 

Особым подарком для любителей драйва стало зрелищное стантрайдинг-шоу. Так, на улице Герцена все желающие могли увидеть трюки на мотоциклах и квадроциклах, которые продемонстрировали профессиональные стантрайдеры и чемпионы России.

Яркой кульминацией вечера станет концерт на площади Революции. В 19:00 здесь выступит народная артистка Надежда Бабкина. Она откроет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», который затем пройдет еще в десяти населенных пунктах Вологодской области.

Вместе с Надеждой Бабкиной выступят Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль «Славяне», шоу-балет «Живая планета», фолк-группа «После 11», этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Мордовии, ансамбль танца «Заманхо» из Грозного, а также актер, певец и композитор Иван Замотаев.

Теги: георгий филимонов, день рождения города, вологда


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