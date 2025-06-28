Большую маскировочную сеть вместе сплели участники Всероссийского сельского Сабантуя

Во время Всероссийского сельского Сабантуя в Вятских Полянах гости мероприятия вместе связали большую маскировочную сеть, которую передадут на фронт военнослужащим в зону СВО.

Свою ленту в масксеть на площадке Сабантуя, посвященной Году защитника Отечества, вплел и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Глава Кировской области напомнил, что общественники, волонтерские объединения и просто жители региона вместе оказывают большую помощь и поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.

Также на патриотической площадке Сабантуя представлена экспозиция вятскополянского исторического музея. Здесь также имеются образцы продукции предприятий, работавших в Кировской области в годы Великой Отечественной войны. Организован просмотр патриотических фильмов и роликов, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению муфт для операторов беспилотников, игрушки-символа «Чебурашка», с которым предприятия региона направляют гуманитарную помощь в зону СВО.

Гости и участники могут ознакомиться с фотовыставкой «Семьи героев» и «Китель Победы», на площадке также принимали письма и видеообращения для наших бойцов.

Участниками площадки стали благотворительные фонды и организации «За Вятку», «Комитет семей воинов Отечества», «Золотые руки ангела», Общероссийский народный фронт, региональные отделения «Боевого братства» и «Российского красного креста», областная общественная организация ветеранов СВО, военно-исторический клуб имени Григория Булатова, пункт отбора по контракту, кировский центр развития беспилотных систем, центры «Патриот» и специальной подготовки имени В.Г. Асапова, а также вятскополянский исторический музей.