"Это победа": жители Сысертского района празднуют отмену строительства мусорного полигона

Участники инициативной группы "Щит малой Родины" из Сысертского района Свердловской области назвали "победой" решение руководства региона об отказе от концессионного соглашения по строительству мусорного полигона у деревни Андреевка.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ранее заявил, что в заключенной концессии много положений, "по котором мы двигаться не можем".

С самого появления идеи о строительстве в Сысертском районе мусоросортировочного комплекса местные жители активно боролись против этого проекта, обращались во всевозможные инстанции, устраивали акции протеста и, в итоге, добились своего.

"Мы благодарны Денису Владимировичу [Паслеру] за взвешенное, смелое решение, которое он принял и озвучил сегодня. Уважаемые жители Сысертского района! Мы сегодня с уверенностью можем сказать, что это победа – общая, каждого из нас. Все мы приложили частичку себя для того, чтобы было вынесено это действительно верное решение", - говорится в видеообращении инициативной группы. Активисты добавили, что группа пока не намерена прекращать работу.