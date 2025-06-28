Премьер Армении Пашинян пообещал никого не оскорблять с 1 по 5 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 1 по 5 июля откажется от оскорбительных высказываний в адрес своих оппонентов (и вообще в адрес кого-либо). Он призвал остальных последовать его примеру.

"Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах. Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса, и с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка", — написал премьер в соцсетях.

Сейчас в стране продолжается противостояние между Пашиняном и руководством Армянской апостольской церкви и примкнувшими к нему оппозиционерами.

На прошлой неделе словесное противостояние между Пашиняном и священнослужителями дошло до предела, когда премьер-министр в грубой форме пригласил главу церкви, католикоса Гарегина II встретиться, чтобы тот мог посмотреть – обрезан политик или нет (ранее католикос делал заявления о том, что Пашинян обрезан). Кроме того, премьер-министр обвинял предстоятеля церкви в нарушении обета безбрачия и наличии ребенка.