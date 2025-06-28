Житель Тамбовской области выиграл в лотерею 307 миллионов рублей

Житель Тамбовской области выиграл суперприз в "Спортлото "4 из 20" – более 307 миллионов рублей, сообщили организаторы лотереи.

Тираж был разыгран 28 июня. "Новоиспеченный мультимиллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 руб.", - сообщили организаторы.

По правилам розыгрыша, для получения суперприза надо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором.

Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных в лотерее "Спортлото "4 из 20".