Число подростков-инвесторов выросло в шесть раз за квартал

В шесть раз – с 3 до 18 тыс. человек – выросло за второй квартал 2025 года число подростков-инвесторов сервиса "СберИнвестиции", сообщили в компании. Активнее всего инвестирует молодежь из Южного федерального округа.

Чаще всего молодые инвесторы покупают акции (доля таких активов во втором квартале за вычетом продаж составила 70%). В десятку самых популярных акций попали ценные бумаги Сбера, ЛУКОЙЛа, X5, ВТБ, Роснефти, Газпрома, ИнтерРАО, Яндекса, Аэрофлота и Татнефти.

Среди регионов лидирует Ростовская область — там на текущий момент проживают 16% подростков-инвесторов. Также активно инвестируют ребята из Московской (12%), Новосибирской (12%), Свердловской (10%), Нижегородской (10%), Самарской областей (8%) и Санкт-Петербурга (9%).

В середине июня 2025 года Госдума запретила банкам открывать счета несовершеннолетним без письменного согласия родителей или законных представителей. "Это позволит уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность, а родители будут контролировать совершаемые ребёнком операции", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.