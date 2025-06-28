В Белгородской области начался пожар на энергообъекте после атаки беспилотника

В поселке Волоконовка в Белгородской области после атаки беспилотника начался пожар. Предположительно, горит электроподстанция, об этом сообщают очевидцы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что села в Волоконовском районе были атакованы девятью беспилотниками, один из которых удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. При этом в селе Борисова повреждены "церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в селе Волчья Александровка — частный дом".

"Сегодня утром в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - рассказал Гладков, не уточнив, где произошла авария.