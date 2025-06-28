Первые 5 жителей аварийного дома в Вытерге получили от Георгия Филимонова ключи от новых квартир

Губернатор Вологодской области посетил с рабочим визитом Вытегорский муниципальный округ и встретился с жильцами аварийного дома на Галиотном переулке, 1.

«Дом был построен для переселения из ветхого и аварийного жилья чуть более 10 лет назад, но стал непригодным для проживания. Над решением проблемы работаем совместно со Следственным комитетом. Чтобы выполнить свои обязательства, обеспечиваем вытегоров временным жильем. Приобретаем квартиры за счет областного бюджета и передаем в распоряжение муниципалитета как маневренный фонд», – сказал Георгий Филимонов.

Глава региона вручил ключи от квартир первым пяти жителям. Всего потребность во временном жилье заявили жители 19 квартир из 27.

«На следующей неделе передадим в пользование еще 10 квартир. Оставшиеся четыре квартиры уже подобрали на территории Вытегры, и в июле выдадим ключи. Они должны удовлетворить спрос жильцов, подходить по метражу и другим параметрам. Пока эти семьи будут жить в комфортных условиях в новостройке, квартиры в которой приобрели для муниципалитета за счет областного бюджета», – добавил Георгий Филимонов.

Отметим, строительная экспертиза подтвердила, что аварийный дом на Галиотном переулке, 1 можно реконструировать. Проект будет реализован в течение двух лет, и до конца 2027 года жители вернутся в обновленное комфортное жилье. Губернатор Георгий Филимонов держит этот вопрос на личном контроле.