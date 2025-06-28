Баку призвал РФ расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность по поводу задержания в Екатеринбурге граждан этой страны. СМИ также сообщили о гибели одного из возможны фигурантов от сердечного приступа во время задержания. В заявлении на сайте дипломатического ведомства говорится о "гибели соотечественников, получении некоторыми из них серьезных ранений, а также задержании девяти человек в результате спецоперации ФСБ России в домах азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня".

Следственный комитет и МВД пока развернуто не комментируют произошедшее, заявляя о "проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет". По данным СМИ, речь может идти о поиске убийцы по делу 24-летней давности.

"Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии", — заявил МИД Азербайджана.