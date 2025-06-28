Георгий Филимонов посетил с рабочим визитом крупнейший лесопильный завод СЗФО

В ходе рабочей поездки в Белозерский округ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и Председатель Совета директоров компании «Череповецлес» Сергей Сухарев осмотрели работу производства и обсудили планы развития и меры поддержки.

«Верегонец» - предприятие, построенное в 2017 году холдинговой компанией «Череповецлес» на новой площадке. Здесь производят пиломатериалы экспортного качества, которые поставляются на внутренний рынок, а также в Китай, Ирак, Узбекистан, Турцию, Южную Корею.

«Предприятие является системообразующим для Белозерского округа, выполняет все социальные обязательства, обеспечивает доходную базу местного и регионального бюджетов. На производстве трудоустроено более 170 человек. Холдинг «Череповецлес» обеспечивает работой более 1,2 тыс. вологжан», - сказал Георгий Филимонов.

В состав холдинга «Череповецлес» также входят лесозаготовительные предприятия в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском и Шекснинском округах.

Как подчеркнул Губернатор Георгий Филимонов, лесопромышленный комплекс Вологодской области в авангарде благодаря таким производствам. Региональное Правительство продолжит поддерживать предприятия и будет содействовать их развитию.