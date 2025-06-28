На Всероссийский сельский Сабантуй в Вятские поляны прибыли представители порядка 70 регионов России

28 июня в городе Вятские Поляны Кировской области стартовала программа XV Всероссийского сельского Сабантуя. Этот старинный праздник по традиции посвящается окончанию весенних полевых работ и широко отмечается в регионах России и за ее пределами. Празднование Сабантуя сопровождается массовыми гуляниями с конкурсами и угощениями.

В 2025 году участниками стали представители порядка 70 регионов России. В программе праздника организаторы предусмотрели более 1000 активностей на различных площадках.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев побывали на всех площадках, где проходят мероприятия Сабантуя.

Традиционными и обязательными для Сабантуя являются площадки спортивных состязаний – конные скачки и борьба на кушаках (поясах).Открыта выставка сельскохозяйственной техники. Также организаторы оборудовали выставочную зону, музейную этнодеревню, ярмарочные места с зоной халяльной кухни и предусмотрели пространство для детского Сабантуя.

Особое место в этом году занимают площадки, посвященные 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

А еще в этом году участники праздника все вместе сплетут национальный ковер, в котором будет присутствовать нитка от каждого региона страны.

"Здесь, в Вятских Полянах, мы создаем новую точку притяжения для гостей из всех регионов России. Эта площадка станет частью нового национального туристического маршрута, который пройдет от Вятских Полян по Кировской области с юга на север. Готовясь к празднику, мы серьезно обновили инфраструктуру города Вятские Поляны: дороги, парки, скверы, тротуары, уличное освещение. Но главное – сегодня мы все вместе соткём огромный ковёр дружбы, в котором будет нить от каждого региона России. Это и есть настоящий Сабантуй – праздник, где в танцах, песнях и угощениях рождается наше общее будущее", — сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.