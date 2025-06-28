Администрация ТРЦ «Гринвич» сделала официальное сообщение

"В целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами, руководство ТРЦ «Гринвич» приняло решение о временной приостановке работы торгового центра с 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

Данная мера, поясняет Администрация ТРЦ, необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам.

"Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать срок простоя. Информация о дате возобновления работы будет размещена на наших официальных ресурсах. Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание. Безопасность является нашим абсолютным приоритетом", - говорится в официальном комментарии.