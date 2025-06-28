В Армении арестован архиепископ Микаэл Аджапахян – по делу о призывах к свержению власти

В Армении на два месяца арестован архиепископ Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян, об этом сообщает его адвокат Ара Зограбян.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение", - сообщила защита священнослужителя. Адвокат также добавил, что архиепископу запрещены свидания.

Церковного иерарха обвиняют в призывах к захвату власти.

Накануне в Эчмиадзине, где расположена резиденция католикоса всех армян, при попытке задержать Микаэла Аджапахяна произошли столкновения силовиков со священниками и верующими. После этого архиепископ решил добровольно явиться к следователям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство церкви, а также ряд оппозиционных политиков и бизнесменов в попытке совершения государственного переворота.