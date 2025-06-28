Аренда однушки в Москве за год выросла почти на 20%

В Москве за год стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в среднем на 19%, теперь это удовольствие стоит 70 тыс. руб. в месяц, передает РИА Недвижимость со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Аренда".

Еще больше выросла средняя аренда трехкомнатной аренды – на 21% (и теперь в среднем стоит 166 тыс. руб.). Двушка выросла за тот же период на 18% - до 99 тыс. руб., аренда студии дорожает на 7% - до 65 тыс. руб. в месяц.

Аналитики сервиса объясняют рост цен общей инфляцией, а также выставлением на рынок арендного жилья так называемых инвестиционных квартир – они стоят дороже, были куплены специально под сдачу в наем в более современных ЖК.