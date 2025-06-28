Мусорного полигона в Сысерти не будет

Власти Свердловской области расторгнут концессию на строительство мусоросортировочного комплекса в Сысертском районе, заявил врио губернатора региона Денис Паслер на совещании в администрации города. По словам Паслера, "в концессии было немало моментов, по которым мы двигаться не можем".

От реализации проекта в принципе власти области не отказываются, но новая концессия будет заключена на других условиях и с подбором другого места.

Ранее Паслер пообещал депутатам областного Заксобрания, что решение по так называемому сысертскому мусорному полигону будет озвучено в июне.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Инициаторы строительства пытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний, а когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже тогдашние региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку, утвердив изменения в генплан. В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы.