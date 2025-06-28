ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге приостановит работу с 30 июня

Торгово-развлекательный центр "Гринвич" в центре Екатеринбурга приостановит работу с 30 июня. В администрации комплекса заявили, что это делается "в целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников".

"Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам", - сообщили в администрации.

Руководство ТРЦ пообещало приложить все усилия, чтобы минимизировать срок простоя.

"Информация о дате возобновления работы будет размещена на наших официальных ресурсах. Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание. Безопасность является нашим абсолютным приоритетом", - добавили в "Гринвиче".

"Гринвич" — крупнейший по площади торгово-развлекательный комплекс в Екатеринбурге. Здания расположены в квадрате улиц Радищева, 8 Марта и Куйбышева, с каждой из которых имеется отдельный вход. В 2019 году был построен ряд тоннелей и переходов, соединивших комплекс со станцией метро "Геологическая". Общая торговая площадь составляет 265 тыс. кв. м.