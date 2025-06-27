Трамп назвал Иран "разрушенной страной" без будущего и пригрозил новым ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что без раздумий снова атакует Иран, если разведка сообщит, что там обогащают уран, сообщают РИА Новости.

Он также сообщил в своей соцсети Truth Social, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем и заявил, что санкции "действительно бьют" по исламской республике.

По словам Трампа, он "работал над возможной отмены санкций", что дало бы Ирану больше шансов на полное и быстрое восстановление, но "получил заявление полное злости, ненависти и отвращения". Он назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооруженными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее.