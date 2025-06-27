Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов.

"Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - приводят слова Трампа РИА Новости.

Трамп также заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных США объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно. Он подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, такие действия были бы заметными.