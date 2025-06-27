Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Белоруссию

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Белоруссию. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства прибыл в Минск 26 июня для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза и выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Тема дискуссии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

Во время выступления президент отметил, что совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с $1,6 до $2,6 трлн. Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет $800 млрд. Это вполне сопоставимый объем товарооборота между ведущими экономическими державами мира. Ощий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился до $97 млрд, причем 93% расчетов между государствами проводятся в национальных валютах.

Выросло и промышленное производство в странах Евразэс на 30%, обрабатывающая промышленность – на 46, из них сельское хозяйство – 26. Более чем на 40% увеличились инвестиции в основной капитал. При этом уровень безработицы снизился в Евразийском союзе до 2,8%. В России – 2,3%.

Путин отметил, что объединение "всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами".

Сегодня президент провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.