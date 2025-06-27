27 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов: Более 130 млн рублей направим на реконструкцию сетей ЖКХ в городе Белозерске

Губернатор Вологодской области провел встречу с жителями Белозерского округа, где подвел итоги Градсовета 2.0 и рассказал о планах по развитию муниципалитета на 2025 год. Участие в Градсовете приняли 1430 жителей. Для сравнения: в Градсовете 2022 года участвовал 331 человек.

«Наибольшее количество голосов по итогам Градсовета набрал проект реконструкции водопроводных сетей и сетей канализации в городе Белозерске. За него проголосовали 688 жителей. Заменим ветхие участки водопроводных сетей, построим колодцы и промоем систему протяженностью 2.4 км по улице Коммунистической. Также заменим участок ветхих канализационных сетей и построим колодцы по улице Коммунистической, улице Фрунзе и улице Галаничева общей протяженностью 1,8 километра. Решение принято. Задача – выполнить свои обязательства перед жителями в контакте с подрядной организацией в срок до 1 октября текущего года», – заявил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Еще 100 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете на приобретение и установку быстровозводимой конструкции Мондомского дома культуры. Проект набрал 254 голоса и занял второе место по результатам Градсовета. Провести работы планируют в 2025-2026 годах. Дополнительно выполнят благоустройство прилегающей территории культурно-досугового центра и оснастят его оборудованием.

Кроме того, принято решение отремонтировать объекты водоснабжения в деревне Никоновская. Глава региона поручил руководству муниципалитета обеспечить разработку ПСД, получение положительного заключения Госэкспертизы и выполнить все работы в срок до конца 2026 года.

"Всего в этом году предоставляем муниципалитету 554,6 миллиона рублей, из них 181,4 миллиона рублей – по решениям Градсовета. Продолжаем комплексно развивать территорию в сферах дорожного хозяйства, образования, здравоохранениия и по другим социально значимым направлениям», – подчеркнул Георгий Филимонов.

В 2025 году в Белозерском округе продолжат ремонт автодороги Череповец – Белозерск – Липин Бор, организацию подъездов к земельным участкам многодетных семей и улучшение обслуживания населения на муниципальных маршрутах. Долгожданным событием для местных жителей станет завершение ремонта участка улицы Радищева в городе Белозерске.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Свыше 42 миллионов рублей получил Белозерский округ на капремонт Центральной районной больницы и оснащение медицинским оборудованием, приобретение модульной конструкции Шольской амбулатории и медицинского транспорта. Кроме того, будет разработана ПСД на монтаж пожарной сигнализации поликлиники и трех ФАПов.

Сейчас в округе идет ремонт Глушковского клуба и Белозерской межпоселенческой библиотеки. В этом году дополнительно запланировано благоустроить территорию Белозерского областного краеведческого музея и отремонтировать здание Белозерской детской школы искусств.

Отдельное финансирование предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилфонда, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств и разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов.

«В рамках «Стратегии 2.0» направим Белозерскому округу 62,3 миллиона рублей на капремонт спортплощадки Антушевской средней школы, ремонт мастерских Белозерского индустриально-педагогического колледжа, приобретение модульной конструкции Нижнемондомского ФАПа и оборудования для местного Центра ремесел и туризма. Продолжим развивать массовый спорт на местах, строить пожарные водоемы, обустраивать уличное освещение и контейнерные площадки», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На прошлой встрече с жителями Белозерского округа Глава региона дал 71 поручение руководству муниципалитета. На данный момент выполнено 58 из них. Так, при поддержке Губернатора области были капитально отремонтированы детский сад №4 «Теремок», спортивный зал Антушевской средней школы, Дом культуры в деревне Панинская и Кунустьская библиотека и установлены ФАПы в трех населенных пунктах.

Теги: георгий филимонов, градсовет 2.0, белозерск, коммунальные сети


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