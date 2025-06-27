Россияне рабочих уважают, но сами ими быть не хотят - опрос

Большинство россиян уважает труд рабочего, но при этом сами они быть рабочими не хотят. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"66% наших граждан считают труд рабочего престижным. В возрастной группе 18-34 года 72-73% говорят о том, что труд рабочего престижен, при этом хотели бы выбрать для себя рабочую профессию 37% наших граждан. А среди молодежи 18-24 лет всего 24%, среди 25-34-летних - 41%. То есть разрыв достаточно большой заявлений от конкретных действий", - цитирует ТАСС генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

Россияне считают, что престижная профессия – это та, которая хорошо оплачивается, полезна для общества и дает гарантированную занятость.

Также сограждане ценят в профессиях отсутствие вреда для здоровья, необходимость получения уникальных компетенций и знаний, гибкий график работы.