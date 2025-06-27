Ural Music Night ежегодно приносит Екатеринбургу порядка миллиарда рублей

Уральская ночь музыки ежегодно приносит в бюджет Екатеринбурга около 1 млрд рублей. Об этом во время пресс-конференции рассказала замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

По ее словам, сегодня в город приедет порядка 80 тыс. гостей, а еще 400 тыс. людей придут посмотреть и послушать любимых исполнителей.

Особенно Савинова рада, что в этом году удалось согласовать балкон оперного театра в качестве площадки. Именно она восемь лет назад произвела на нее наилучшее впечатление.

"Когда вся Октябрьская площадь будет петь песню "Луч солнца золотого", наверно, в этот момент ты испытываешь невероятное чувство к своему городу. Мне кажется, это одно из самых ярких моих впечатлений вообще от городских ивентов, на которых я была в Екатеринбурге", - отметила замгубернатора.

Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Напомним, что власти города и УФСБ уже подготовили список ограничений для гостей фестиваля.