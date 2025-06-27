В канале им. Москвы в Химках ищут пятилетнего ребенка – он выпал с катера

В акватории канала им. Москвы в Химках ищут пятилетнего ребенка. Он выпал из катера после того, как капитан судна не справился с управлением. К поискам привлекли водолазов, передает РБК со ссылкой на МЧС. При этом в ведомстве не подтвердили, что катер перед пропажей ребенка столкнулся с теплоходом.

Mash сообщает, что, по предварительным данным, за штурвалом катера Chris-Craft Corsair 32 был отец ребенка — бизнесмен Олег Ф. В процессе семейных покатушек по каналу им. Москвы он набрал скорость и совершил резкий манёвр, от которого ребёнок выпал в воду. Его сразу подхватило и унесло течение. Катер — врезался в берег.