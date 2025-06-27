В Wildberries пообещали не привязывать новых продавцов к Wb-банку

Для новых продавцов, пожелавших торговать на Wildberries, не будет обязательным присоединение к банку маркетплейса.

По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в "Вайлдберриз Банке" для новых партнеров. Новый процесс проверки продавцов, регистрирующихся на Wildberries, будет проводиться без открытия банковского счёта, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Ранее стало известно, что Wildberries будет выпускать банковские пластиковые карты, которыми можно будет оплачивать покупки онлайн и офлайн. Потом Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение маркетплейсу Wildberries из-за обновленной оферты, в которой говорится об обязательном открытии счетов в дочернем банке компании.