В Екатеринбурге 8 автобусов временно изменят свой маршрут

27 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 8 автобусов временно изменят свой маршрут

В Екатеринбурге восемь автобусных маршрутов временно изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первые пять, из-за ремонта улицы Светлореченская на участке от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного, будут курсировать по другому пути только в эти выходные - с 00.00 28 июня по 05.00 30 июня. Это касается маршрутов № 24, 85, 63, 48 и 42.

  • Маршрут № 24 "Компрессорный – Мичуринский (Сады)" проедет по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога– Светлореченская – Репина–Викулова – Крауля – Репина – Малышева – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Латвийская.
  • Маршрут № 85 "Институт связи – Медный": Крауля – Викулова – Начдива Васильева – Репина – Светлореченская Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – дорога в поселок Медный – Синячихинская.
  • Маршрут № 63 "ТЦ Мега - Лесное – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега»: ТЦ Мега – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки «Контрольная») – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – ЕКАД – а/д на кладбище Лесное – ЕКАД – Лучистая – Чемпионов – Золотистый бульвар – Любви – Лучистая – ЕКАД – Евгения Савкова – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки Контрольная) – Объездная – ТЦ Мега.
  • Маршрут № 48 "Горбольница № 7 – Широкая речка": Удельная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога –Светлореченская – Репина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова.
  • Маршрут № 42 "ТЦ Мега – ЖК Светлый": ТЦ Мега – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Хрустальногорская – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина - Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Титова – Новинская - Елизаветинское шоссе – Походная – Лыжников – Молодогвардейцев – Рощинская – Алтайская– Микрорайон Светлый.

А вот к новым маршрутам автобусов № 06, 25 и 49 придется привыкнуть, так как схема движения будет другой с 30 июня по 31 августа. Это связано с закрытием путепровода по улице Металлургов.

  • Маршрут № 06 "Институт связи" пройдет по Малогородская (Карасьеозерский-2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК "Новый ВИЗ") – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля.
  • Маршруты № 25, 49 поедут от остановки "СТЦ МЕГА" по улицам: Металлургов, Викулова – далее по маршруту. Пункты "ТК Новомосковский", "Ново-Московский тракт", "Детский центр" по дублеру улицы Металлургов будут отменены. По направлению к "ТЦ Мега" оба автобуса будут двигаться по: дублеру Металлургов – Металлургов.

В мэрии также отметили, что на утреннем рейсе маршрута №49 сохранятся остановки. Последние отбытия по рабочим дням назначены на 06.54, а по выходным – на 06.45.

Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Теги: Екатеринбург, автобус, маршрут


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети