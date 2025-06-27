В Екатеринбурге 8 автобусов временно изменят свой маршрут

В Екатеринбурге восемь автобусных маршрутов временно изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первые пять, из-за ремонта улицы Светлореченская на участке от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного, будут курсировать по другому пути только в эти выходные - с 00.00 28 июня по 05.00 30 июня. Это касается маршрутов № 24, 85, 63, 48 и 42.

Маршрут № 24 "Компрессорный – Мичуринский (Сады)" проедет по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога– Светлореченская – Репина–Викулова – Крауля – Репина – Малышева – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Латвийская.

"Компрессорный – Мичуринский (Сады)" проедет по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога– Светлореченская – Репина–Викулова – Крауля – Репина – Малышева – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Латвийская. Маршрут № 85 " Институт связи – Медный": Крауля – Викулова – Начдива Васильева – Репина – Светлореченская Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – дорога в поселок Медный – Синячихинская.

Институт связи – Медный": Крауля – Викулова – Начдива Васильева – Репина – Светлореченская Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – дорога в поселок Медный – Синячихинская. Маршрут № 63 "ТЦ Мега - Лесное – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега»: ТЦ Мега – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки «Контрольная») – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – ЕКАД – а/д на кладбище Лесное – ЕКАД – Лучистая – Чемпионов – Золотистый бульвар – Любви – Лучистая – ЕКАД – Евгения Савкова – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки Контрольная) – Объездная – ТЦ Мега.

"ТЦ Мега - Лесное – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега»: ТЦ Мега – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки «Контрольная») – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – ЕКАД – а/д на кладбище Лесное – ЕКАД – Лучистая – Чемпионов – Золотистый бульвар – Любви – Лучистая – ЕКАД – Евгения Савкова – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки Контрольная) – Объездная – ТЦ Мега. Маршрут № 48 "Горбольница № 7 – Широкая речка": Удельная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога –Светлореченская – Репина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова.

"Горбольница № 7 – Широкая речка": Удельная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога –Светлореченская – Репина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова. Маршрут № 42 "ТЦ Мега – ЖК Светлый": ТЦ Мега – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Хрустальногорская – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина - Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Титова – Новинская - Елизаветинское шоссе – Походная – Лыжников – Молодогвардейцев – Рощинская – Алтайская– Микрорайон Светлый.

А вот к новым маршрутам автобусов № 06, 25 и 49 придется привыкнуть, так как схема движения будет другой с 30 июня по 31 августа. Это связано с закрытием путепровода по улице Металлургов.

Маршрут № 06 "Институт связи" пройдет по Малогородская (Карасьеозерский-2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК "Новый ВИЗ") – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля.

"Институт связи" пройдет по Малогородская (Карасьеозерский-2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК "Новый ВИЗ") – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля. Маршруты № 25, 49 поедут от остановки "СТЦ МЕГА" по улицам: Металлургов, Викулова – далее по маршруту. Пункты "ТК Новомосковский", "Ново-Московский тракт", "Детский центр" по дублеру улицы Металлургов будут отменены. По направлению к "ТЦ Мега" оба автобуса будут двигаться по: дублеру Металлургов – Металлургов.

В мэрии также отметили, что на утреннем рейсе маршрута №49 сохранятся остановки. Последние отбытия по рабочим дням назначены на 06.54, а по выходным – на 06.45.

Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.