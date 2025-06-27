СК: Во время обысков глава Колпино выбрасывал из окна квартиры деньги

Во время обысков дома у главы Колпино (Санкт-Петербург) Дмитрия Кохно он выбросил из окна деньги. Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором видны купюры, лежащие на земле.

Также СК показал кадры изъятых денег у главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко. Их нашли в рабочем кабинете чиновницы.

Логвиненко и Кохно были задержаны 26 июня. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Оба фигуранта полностью признали свою вину. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года они через посредника получили от генерального директора компании, занимающейся благоустройством в Колпино, не менее 9,2 млн рублей за общее покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении госконтрактов.