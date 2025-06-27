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Фото: Накануне.RU

Артем Жога пообещал не менять повестку "Ельцин-центра"

Планов по переформатированию повестки "Ельцин-центра" нет, об этом журналистам рассказал полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на форуме "Патриоты Урала".

Помимо основных мероприятий форума, Жога успел посетить и музей "Ельцин-центра". Хотя на то, чтобы пройтись по экспозиции, было очень мало времени, отметил полпред.

"Я окунулся в прошлое. Я просто закончил школу как раз в те времена, когда был распад Советского Союза. Я, в принципе, это все испытал на своей шкуре. Окунулся частично в свое детство, в свою молодость, свою юность. К сожалению, не смог пройти всю экспозицию, так сказать. Визит будет повторный, я пройду более досконально и тогда уже смогу полностью показать свои эмоции и ощущения", – поделился впечатлениями Жога.

Артем Жога в Ельцин-центре(2025)|Фото: t.me/urfo_info

Артем Жога в Ельцин-центре(2025)|Фото: t.me/urfo_info

Он назвал музей очень хорошим и информативным. А ранее озвученные им планы по корректировке повестки "Ельцин-центра" относятся именно к мероприятиям, которые проводят в учреждении, а не к его "образовательной миссии".

"Я хотел поменять повестку, а не сам миссионерский центр. Патриотический форум волонтеров "Патриоты Урала" – это повестка? Повестка. Переформатирована? Слова не разнятся с делом", – резюмировал Жога.

Артем Жога на форуме "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

Форум "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Артем Жога, Ельцин-центр


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Ранее 27.06.2025 14:38 Мск Артем Жога посетил Музей "Ельцин-центра" в рамках форума "Патриоты Урала"

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