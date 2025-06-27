Министра транспорта Херсонской области и его зама арестовали по делу о взятках

Суд арестовал на два месяца министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева (он заведует в министерстве управлением дорожного хозяйства). Чиновники стали фигурантами о взяточничестве в особо крупном размере, передает "Коммерсант".

Сообщается, что следствие с чиновниками будет вестись в Москве.

По предварительным данным следствия, министр и его заместитель могли получить взятку от компании, участвующей в строительстве и ремонте дорог, поврежденных в том числе в результате боевых действий. следствие считает, что чиновники могли получить несколько миллионов рублей за покровительство подрядчику.