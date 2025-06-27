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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жога объяснил выбор "Ельцин-центра" для проведения патриотического форума 

Полпред президента в УрФО Артем Жога объяснил, с чем связан выбор "Ельцин-центра" в качестве площадки для проведения третьего форума "Патриоты Урала".

Одна из причин связана с тем, что "Ельцин-центр" сам по себе является очень удобной площадкой, отметил он. По словам полпреда, здесь "очень хорошие аудитории, которые позволяют провести все запланированные мероприятия форума".

Борис Кириллов, Артем Жога, Валентина Барабанщикова и Сергей Воронин на форуме "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

Форум "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

Важно было, чтобы площадка могла вместить всех людей, которые зарегистрировались на форум, подчеркнул Жога.

"Ельцин-центр" создавался по указу президента, в попечительский совет входит и Администрация президента, и я в него вхожу", – отметил полпред.

Он также обратил внимание, что "Ельцин-центр" создавался как научно-исследовательский центр, где проходили бы разные научные и обучающие конференции и форумы.

Форум "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

Форум "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре"(2025)|Фото: Накануне.RU

"Волонтерский форум "Патриоты Урала" и есть такой форум, где изучаются те или иные практики: психологическая реабилитация военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи и, соответственно, медийная составляющая на площадках специальной военной операции. Это одни из тем исследования, для чего и был создан "Ельцин-центр", – заключил Артем Жога.

Добавим, что сегодня полпред также посетил Музей Ельцина.

Теги: Ельцин-центр, Патриоты Урала, Артем Жога


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