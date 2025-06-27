Жога объяснил выбор "Ельцин-центра" для проведения патриотического форума

Полпред президента в УрФО Артем Жога объяснил, с чем связан выбор "Ельцин-центра" в качестве площадки для проведения третьего форума "Патриоты Урала".

Одна из причин связана с тем, что "Ельцин-центр" сам по себе является очень удобной площадкой, отметил он. По словам полпреда, здесь "очень хорошие аудитории, которые позволяют провести все запланированные мероприятия форума".

Важно было, чтобы площадка могла вместить всех людей, которые зарегистрировались на форум, подчеркнул Жога.



"Ельцин-центр" создавался по указу президента, в попечительский совет входит и Администрация президента, и я в него вхожу", – отметил полпред.

Он также обратил внимание, что "Ельцин-центр" создавался как научно-исследовательский центр, где проходили бы разные научные и обучающие конференции и форумы.

"Волонтерский форум "Патриоты Урала" и есть такой форум, где изучаются те или иные практики: психологическая реабилитация военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи и, соответственно, медийная составляющая на площадках специальной военной операции. Это одни из тем исследования, для чего и был создан "Ельцин-центр", – заключил Артем Жога.

Добавим, что сегодня полпред также посетил Музей Ельцина.