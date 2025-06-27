20-летнюю мать из Камышлова, обвиняемую в убийстве дочери, отправили в СИЗО

20-летней жительнице Камышлова, обвиняемой в убийстве своей дочери-младенца, вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу. На этом настаивали СКР и прокуратура.

"Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, кроме того, после совершения преступления она скрылась с места происшествия. Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы. Обвиняемая может вновь совершить попытку скрыться от органов следствия, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела", рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СИЗО она пробудет два месяца - до 24 августа включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла днем 25 июня. По версии следствия, ребенок, родившийся только в мае этого года, плакал, из-за чего мать, проявив агрессию, с силой бросила его на диван. Девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. После этого девушка поспешила уехать из города - задержать ее удалось уже на вокзале по приезде в другой населенный пункт.

Как ранее рассказывал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Мужчина в первые часы после трагедии находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти.

Сейчас ее обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".