В Перми ввели режим повышенной готовности в связи с критическим ухудшением состояния жилого дома

В Перми ввели режим повышенной готовности в связи с критическим ухудшением состояния жилого дома №113 по ул. Лядовской, передает корреспондент Накануне.RU. Решение было принято на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС под председательством заместителя главы администрации города Алексея Турова.

Жителям необходимо в срочном порядке покинуть опасное здание. Режим повышенной готовности предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на минимизацию рисков и защиту населения от возможных чрезвычайных ситуаций. Причиной введения режима является неудовлетворительное состояние конструкций дома, включая крышу, кровлю и стены.

Планируется расселить 21 жилое помещение. Трехэтажный дом был построен в 1961 году. В 2017 году его признали непригодным для проживания. Расселение планировалось в 2025-2026 году.

Для оказания помощи жителям, у дома будет организован пункт сбора и регистрации. Людям будут предложены варианты временного размещения.