Гражданский вертолет совершил вынужденную посадку в Тверской области

Гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области. Об этом сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что вертолет сел в Ржевском муниципальном округе, вне населенного пункта. Предварительно, в двигатель попала птица. В Ми-8 находилось шесть человек, пострадавших нет.

Как уточнили в экстренных службах, ЧП случилось с вертолетом "Газпрома". Воздушное судно совершило вынужденную посадку в поле возле населенного пункта Щетинино.

В начале июня Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Томской области. Причины носят технический характер. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.