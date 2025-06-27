27 Июня 2025
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Фото: t.me/urfo_info

Артем Жога посетил Музей "Ельцин-центра" в рамках форума "Патриоты Урала"

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога посетил Музей "Ельцин-центра" в Екатеринбурге. Именно там он открыл форум "Патриоты Урала", а после ознакомился с экспозицией музея первого Президента России Б.Н. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Стоит отметить, что на фоне всеобщего негодования по поводу деятельности и взглядов руководства центра, Жога стал первым полпредом, который публично посетил "ЕЦ" и рассказал об этом.

(2025)|Фото: t.me/urfo_info

(2025)|Фото: t.me/urfo_info

(2025)|Фото: t.me/urfo_info

(2025)|Фото: t.me/urfo_info

Еще в начале месяца на встрече с руководителями и главными редакторами уральских СМИ он уже удивил всех присутствующих заявлением, что III патриотический форум пройдет именно в "Ельцин-центре". На вопрос о том "Почему там?", ответил: "А почему нет?". Затем он добавил, что у "ЕЦ" большая и удобная для проведения таких мероприятий площадка. А тот факт, что место управляется, как выразился полпред, либеральными руководителями, сегодня никак не помешает форуму.

Вероятно, такое отношение не обрадует многих сторонников исчезновения "ЕЦ" в Екатеринбурге. Например, телеведущего Владимира Соловьева, который еще в ноябре прошлого года просил Жогу навести порядок на Урале. В особенности это касалось центра, который незадолго до этого отменил выступление в Нины Хрущевой – правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева.

"Гоните оттуда всю эту либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами и трибуной для подонков! Дайте возможность Жоге навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга!" - заявлял телеведущий.

Не редкость, когда в информационном поле появляются новости об очередной жалобе на "Ельцин-центр" в соответствующие органы. Одним из последних таких случаев стало обращение депутата Госдумы РФ, зампреда комитета по экономической политике Михаила Делягина к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в "ЕЦ" на предмет проведения "антироссийских мероприятий", организатором которых является первый заместитель исполнительного директора - предположительная гражданка Израиля Людмила Телень.

Теги: Жога, Ельцин-центр, Патриоты Урала


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Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2025 15:14 Мск Артем Жога пообещал не менять повестку "Ельцин-центра"

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