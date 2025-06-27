27 Июня 2025
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Фото: t.me/bazabazon, скриншот видео

У побережья Анапы и Темрюка собрали уже больше 1,1 тысячи тонн замазученного грунта

Водолазы собрали уже более 1,1 тыс. тонн замазученного грунта в прибрежной зоне Анапы и Темрюка – этот район больше всего пострадал после разлива мазута в декабре 2024 года в Керченском проливе.

Сейчас на месте работают почти 170 человек, большинство из них задействованы в прибрежных работах, об этом сообщили на заседании правкомиссии по координации ликвидации последствий ЧС.

"Группировка флота, задействованного на работах по подъему мазута, составляет 7 судов, в работе 8 эжекторных установок. В доке порта Новороссийск продолжается работа по укрупненной сборке металлоконструкций. В свою очередь, в акватории ведутся водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших судов и погружению свай в месте будущей установки трех коффердамов", - говорится в сообщении российского правительства.

На этой неделе стало известно, что туристов при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района просят подписать документ с предупреждением о запрете посещения пляжей и купания в море. Отмечается, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

В мае Роспотребнадзор признал, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края до сих пор не могут быть использованы для купания и отдыха.

18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.

Однако, несмотря на все риски и запреты, отдыхающие в Анапе купаются в море с пятнами мазута.

Теги: анапа, темрюк, мазут


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