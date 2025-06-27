Киркоров напомнил Пашиняну об одной из десяти заповедей в связи с арестом Самвела Карапетяна

Российский певец Филипп Киркоров записал видеообращение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Он потребовал освободить своего друга, российского бизнесмена Самвела Карапетяна из-под ареста и "прекратить гонения на священнослужителей и почитаемых персон".

"С моим другом случилась беда. Мой добрый друг Самвел Карапетян, который выразил свои опасения, связанные с гонениями на представителей древнейшей церкви – Армянской апостольской церкви, брошен в казематы по совершенно надуманным и абсурдными обвинениям. И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей – не произноси ложного свидетельствования на ближнего твоего", - заявил Киркоров.

По его словам, "Самвел всегда с заботой и любовью относился и относится к своей родине Армении". "Человек, который сам не раз вставал на защиту угнетенных на своей исторической родине. Лично и финансово поддерживал социально значимые проекты для людей, а не правительства. Никогда не заявлял о намерениях входить в какой-либо политический лагерь", - добавил Киркоров.

"Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению прекрасной страны Армении", - заключает артист.

Ранее в Армении задержали Самвела Карапетяна. А принадлежащую ему энергетическую компанию власти хотят национализировать. Также Пашинян обвинил руководство Армянской апостольской церкви и ряд примкнувших к ней оппозиционных бизнесменов и политиков в попытке государственного переворота.