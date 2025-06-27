Житель Курской области назвал "копейками" выплаты в 65 тысяч рублей

Житель курского села Комаровка обратился к врио губернатора региона Александру Хинштейну с претензиями по поводу выплат. Видео встречи чиновника с курянами публикуют "Курские известия" в Telegram-канале.

Мужчина охарактеризовал размер региональных выплат словами "это копейки". По его мнению, выплаты в размере 65 тысяч рублей слишком малы по сравнению с тем, сколько имущества было уничтожено во время атак ВСУ.

"Выплаты эти не покроют того, что восстановить надо, а с нынешними расценками поддержка государства вообще невесома", — заявил житель региона.

В феврале Правительство РФ выделило жителям Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, 44 миллиарда рублей. Сообщалось, что курянам будут платить ежемесячно по 65 тысяч рублей. Ранее это поручение отдал президент России Владимир Путин. Всего выплаты получат свыше 112 тысяч человек, проживавших на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

В мае Хинштейн на встрече с Путиным попросил сохранить меру поддержки до тех пор, пока не закончится разминирование территории.