В "Норникеле" объяснили отказ от дивидендов

Финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев объяснил отказ предприятия от выплаты дивидендов за 2024 г. Заявление прозвучало на годовом собрании акционеров.

Совет директоров считает нецелесообразной выплату дивидендов за счет наращивания долга. Малышев сообщил, что "Норникель" вынужден приоритизировать инвестиционную программу, выполняя обязательства по коллективному договору и по развитию территорий в зоне присутствия основных активов компании, пишет "Ъ".

В конце 2024 г. руководитель "Норникеля" Владимир Потанин выразил надежду, что в 2025-ом возглавляемая им организация перейдёт "к положительному денежному потоку". До тех пор акционеры не получат дивиденды.

"Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств, а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - сказал тогда Потанин.