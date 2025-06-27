Александр Моор вместе с Максимом Афанасьевым проверил, как идет строительство новых объектов в городе

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с главой Тюмени Максимом Афанасьевым проверил, как идет строительство новых объектов в городе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава региона и мэр осмотрели дороги, развязки, новые общественные пространства, спортивные и образовательные объекты.

Так, губернатор Александр Моор проконтролировал реализацию плана реконструкции улицы Ленина в Тюмени. В 2024 году в рамках проекта выполнены строительно-монтажные работы на участке ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев. В 2025 году в рамках следующего этапа проекта идет реконструкция участка ул. Ленина от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской.

В рамках реконструкции рядом с историческим домом купца Нечаева и областной филармонией по инициативе предпринимателя Владимира Шевчика появится общественное пространство "Окно в историю".

Также Александр Моор осмотрел строящийся детский сад на 317 мест в ЖК "Легенда парк" в Тюмени. В трехэтажном здании общей площадью более 5,8 тыс. кв.м. Будут организованы 14 групп, из них по три ясельные, младшего, среднего и старшего возраста, а также две подготовительные группы. В детском саду также предусмотрены спортивный зал и музыкальный залы.

"Детсад расположен в новом жилом массиве и очень нужен людям. Благодаря использованию типового проекта строительство идет с опережением графика", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.