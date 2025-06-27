Рост числа высокобалльников на ЕГЭ по физике и химии имеет манипулятивный характер?

Резкий рост доли высокобалльных работ на ЕГЭ по физике и химии и такое же резкое снижение результатов по истории имеет очевидный манипулятивный характер и отражает государственную установку на повышение "престижа" естественно-научных дисциплин в сравнении с гуманитарными. Так считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Накануне.RU писало о том, что количество стобалльников на ЕГЭ по химии подскочило вдвое, по истории - упало втрое, что невозможно объяснить годичным колебаниями.

"Школам и детям дан ясный сигнал: хотите высоких баллов ЕГЭ - занимайтесь физикой и химией, а в "общаге" с историей теперь ловить нечего, "времена поменялись", - пишет эксперт.

Он уверен, что таким образом "повышать престиж" естественных наук нельзя. Это манипуляции с помощью административных рычагов.