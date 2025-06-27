Росавиация сняла ограничения на полёты над Ираном, Ираком и Иорданией

Изменились правила полётов российских самолётов над тремя странами.

Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов, сообщает её пресс-служба.

Ранее Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 07:00 до 01:00 мск. Полеты с 01:00 до 07:00 мск запрещены до 12 июля. Кроме того, отменен временный запрет на использование воздушного пространства Катара. Полеты туда вновь разрешены, ограничений нет.