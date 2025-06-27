27 Июня 2025
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Японии через повешение казнили серийного убийцу

В Японии впервые за несколько лет казнили преступника. 34-летнего Хиро Сираиси окончательно приговорили к смерти через повешение в 2021 году, когда он отозвал апелляцию.

Мужчину признали виновным в изнасиловании, убийстве, расчленении по крайней мере девяти человек, передает агентство Kyodo. В интернете Сираиси знакомился с девушками с суицидальными наклонностями, заманивал к себе домой и там издевался над ними и затем убивал. Также его жертвой стал бойфренд одной из девушек.

Министр юстиции Японии Кейсукэ Судзуки заявил, что отдал приказ о казни осужденного. После казни Сираиси в Японии в камерах смертников находятся 105 заключенных, из которых 49 подали ходатайства о пересмотре дела.

Япония и США — единственные страны G7, которые все еще выносят смертные приговоры. Европейский союз, который запрещает странам, где существует смертная казнь, присоединяться к нему, открыто призывал Японию пересмотреть свою позицию.

По данным международных правозащитных организаций, в 2024 году казни провели в общей сложности 15 стран.

В Японии идет широкая общественная дискуссия по поводу обоснованности применения смертной казни. В октябре 2024 года после более чем 40 лет в камере смертников был оправдан 89-летний Ивао Хакамата. Ему вменяли убийство, совершенное в 1966 году.

Теги: япония, смертная казнь, приговор


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