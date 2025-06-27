Поддубный: СВО с нами навсегда

Спецоперация на Украине навсегда останется "вплетена" в общественные процессы России, независимо от того, как скоро будет подписан мирный договор. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный на форуме "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре".

Он рассказал, что СВО оказала такое же "революционное" влияние на страну, как и события Второй мировой войны, и представителям СМИ нужно это учитывать в своей работе.

"Не надо думать в категориях, что вот-вот через год СВО закончится условно, и мы будем жить как-то без этого – не будем. И слава богу", – заявил военкор.

Он добавил, что в период таких драматических потрясений, как сейчас, на журналистах и специалистах в области медиа лежит повышенная нагрузка.

"Нам приходится отвечать на большое количество вопросов от общества. Нам приходится учитывать изменившуюся ситуацию и учитывать абсолютно героические поступления небольшой части общества по отношению к войне", – сказал он.

Как считает Поддубный, сейчас в России сложилось "вполне здоровое общество", в отличие от того, что было в 1990-х годах.

"Нынешнее время – это очень хороший шанс для всех нас. Я в первую очередь говорю о формировании новой искренности. Мне кажется, это очень важно. Это запрос общества на то, чтобы мы все стали немножко искреннее и честнее", – резюмировал журналист ВГТРК.