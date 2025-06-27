СМИ: Власти Британии начали отказывать в убежище украинцам

Великобритания начали отказывать в предоставлении убежища гражданам Украины, пишет газета The Guardian.

Британские власти объясняют это тем, что украинцы могут вернуться в более безопасные регионы страны, подразумевая Киев и западные регионы Украины.

Как заявили в юридической фирме Sterling Law, в письмах с отказами говорится, что риски, связанные с конфликтом, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев, пишет ТАСС.

Ранее администрация США опровергла сообщение Reuters о том, что американские власти лишат временного легального статуса около 240 тыс. граждан Украины, которые ранее бежали в США из-за конфликта. Как заявила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, решения по этому поводу пока нет.