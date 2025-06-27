В Тюмени будут судить бывшего начальника управления инфраструктуры в крупной нефтяной компании

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.



Прокуратура Восточного административного округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего начальника управления инфраструктуры в крупной нефтяной компании. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



По версии следствия, обвиняемый с апреля по декабрь 2023 года получил взятку в сумме 1,4 млн руб. от генерального директора организации – поставщика оборудования для компании за обеспечение общего покровительства и поддержки в рамках заключенного договора поставки, недопущение наступления возможных негативных последствий в виде наложения штрафных санкций и расторжения договорных отношений.

Взятка была переведена на банковский счет жены обвиняемого, которая является индивидуальным предпринимателем. Чтобы легализовать деньги, был заключен фиктивный договор о выполнении поставки оборудования.

Имущество обвиняемого на сумму 37 млн руб. арестовано

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.