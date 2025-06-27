Минспорта заставит киберспортсменов отжиматься и сдавать нормативы по бегу

Министерство спорта России добралось до киберспортсменов. Ведомство решило разработать федеральный стандарт для подготовки таких спортсменов. Примечательно, что это уже "третий подход" министерства к "снаряду" – две предыдущие версии стандарта так и не были приняты.

Нынешний стандарт может вступить в силу с 2026 года. Подтвердить свой физический уровень спортсменам, играющим в компьютерные игры, нужно будет для получения квалификации.

Хотя спорт у таких ребят виртуальный, оценивать предлагается вполне реальные параметры. Надо будет сдать бег, челночный бег, отжимания от пола. Из специальной физической подготовки только клик-тест ведущей рукой: нужно будет за 30 секунд нажать левую кнопку мыши не менее 180 раз, пишет "Коммерсант".

Документ также регламентирует проведение соревнований (что должны обеспечить организаторы).

По словам самих спортсменов, сейчас они тренируются либо дома, либо на буткемпах, которые проводят киберклубы. В киберклубах отмечают, что прямой и однозначной связи между физической формой киберспортсмена и его достижениями нет.

Участники индустрии говорят, что киберспорту уже 25 лет, за это время сформировались свои стандарты, и в документе федерального министерства они не учитываются.