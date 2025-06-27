27 Июня 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс": Предприятия "Теплит" и "БЗМП" вступили в Федерацию ИЖС

Два уральских завода, принадлежащие крупнейшему строительному холдингу Урала "Атомстройкомплекс", "Теплит" и "БЗМП", вступили в Федерацию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, газоблоки и минераловатный утеплитель заводов часто используются в многоквартирном и частном домостроении.

Накануне "Атомстройкомплекс" устроил для представителей Федерации ИЖС производственную экскурсию на предприятие по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче.

"Рынок ИЖС в Свердловской области активно развивается, а наша продукция пользуется устойчивым спросом, – отметил коммерческий директор Богдановичского завода минераловатных плит (БЗМП) Антон Седько. – Фасадная вата применяется для наружного утепления загородных домов, а пол, межэтажные и чердачные перекрытия заполняют легкой ватой. Мы пригласили строителей, занимающихся возведением загородных домов, ознакомиться с технологией производства утеплителя и задать интересующие вопросы технологам. В свою очередь мы получили эффективную обратную связь по продукту, ответили на вопросы о качестве и экологичности материала. Кстати, когда строители увидели весь производственный процесс своими глазами, многие вопросы отпали сами собой! Именно в этом и заключается ценность таких встреч".

(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Представитель Федерации ИЖС отметил, что каждый регион имеет свои особенности частного домостроения. Например, в Татарстане предпочтение отдается кирпичу, а на Урале застройщики чаще используют газобетон, который также производит "Атомстройкомплекс".

"Мы знакомим застройщиков ИЖС с передовыми производствами, чтобы они не просто использовали продукцию, а понимали, как и из чего она сделана, могли взаимодействовать с производителями, доносить до них свои идеи и пожелания. На БЗМП нас поразили масштаб и технология производства. В прошлом году мы ездили с экскурсией на завод "Теплит", который также входит в структуру "Атомстройкомплекса", и изучали производство газоблоков торговой марки "ТвинблокТМ". 75% частных домов в регионе возводится из этого материала, поэтому нам было важно задать производителям вопросы о теплоизоляционных свойствах, экологичности продукции, обсудить со специалистами нюансы ее применения", – отметил председатель Федерации ИЖС Урал, основатель проекта "ДемоГород" Дмитрий Андреев.

(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На очереди у Федерации ИЖС экскурсия на заводы, где производят светопрозрачные конструкции, двери, железобетонные и арматурные изделия. Эти заводы также входят в структуру ГК "Атомстройкомплекс" и обеспечивают своими материалами большинство строек в Екатеринбурге.

Напомним, Федерация ИЖС была организована 4 года назад, сегодня в нее входит порядка 300 компаний. Совместными усилиями они развивают рынок частного домостроения в России. Региональные отделения Федерации есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Уфе, готовятся к открытию представительства в Минеральных Водах, Сочи.

Теги: Атомстройкомплекс, Теплит, БЗМП, Федерация ИЖС


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